Kein Abseits bei Gebhart-Treffer: Pfiff wegen Mölders-Foul?

Timo Gebhart, erstmals seit seiner Rückkehr in Sechzigs Startelf, hatte sein Team in der 36. Minute in Führung gebracht. Nach einem sehenswert gespielten Freistoß durch Daniel Wein kam der Ball nach Abpraller bei Sascha Mölders zu Timo Gebhart, der goldrichtig stand und nur noch einnetzen musste.