Nicht zuletzt für den (Noch-)Stürmer der Löwen. Wie der TSV 1860 am Montagmittag in einer kurzen Mitteilung erklärte, soll sich der 27-jährige Angreifer im Training der U21 eine Sprunggelenksverletzung zugezogen haben und werde deshalb nicht an den Übungseinheiten der Profis teilnehmen. Genauere Untersuchungen sollen folgen, hieß es.