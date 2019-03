Würzburg/München - Nichts war es mit dem dritten Sieg in Folge für den TSV 1860 in der Dritten Liga. Die Löwen mussten sich am Samstag im fränkisch-oberbayerischen Derby den Würzburger Kickers mit 1:2 (1:2) geschlagen geben. Orhan Ademi hatte die Unterfranken nach 20 Minuten in Führung gebracht, Caniggia Elva erhöhte für Würzburg (27.). Stefan Lex (32.) gelang für Sechzig nur noch der Anschlusstreffer.