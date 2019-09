Der Leih-Löwe von Zwietligist Arminia Bielefeld sah in den Duisburgern den erwartet überlegenen Gegner. "An der Einstellung hat es nicht gelegen. Duisburg wurde immer stärker, das war uns klar. Dass wir aber so wenig den Ball hatten, war schon enttäuschend. Wir haben alles rausgehauen, müssen aber in bestimmten Situationen cleverer agieren. Duisburg war in vielen Situationen schneller im Kopf, war ab und zu auch galliger."