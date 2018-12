Daniel Bierofka - der Ton wird schärfer

Betrachtet man jüngere Aussagen des Coaches der Giesinger, so fällt auf: Bierofkas Tonart hat sich deutlich verändert. "Es gibt Feuer", wütete der 39-Jährige zuletzt nach dem 2:3 beim Karlsruher SC Ende November: "Man kann verlieren, das ist in Ordnung." Aber nicht ohne "Persönlichkeit und Charakter", was er seiner Elf dabei phasenweise abgesprochen hatte: "So kann man nicht Fußball spielen in der Dritten Liga."