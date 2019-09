2015: Traditionsbruch bei den Wiesn-Trikots

Im Jahr 2015 brach man allerdings erstmals mit dieser Tradition: Das löwentypische Blau wurde in Anlehnung an eine Trachtenweste durch ein dunkles Grün ersetzt. Auch 2017 suchten Löwen-Fans vergeblich nach den Vereinsfarben auf dem Wiesn-Trikot. Der TSV lief in den Heimspielen gegen die Reserve von Greuther Fürth und den FC Pipinsried ganz in weiß und mit goldenem Vereinswappen auf.