30. Minute: Die Löwen wechseln aus: Kapitän Felix Weber muss verletzungsbedingt runter, Geburtstagskind Phillipp Steinhart kommt für ihn in die Partie. Wäre immens bitter, wenn 1860 nun die nächste Verletzung hinnehmen müsste. Es wirkt aber so, als wäre es eher eine Vorsichtsmaßnahme. Weber schreitet mit relativ normalen Schritten in die Kabine unterhalb der Pressetribüne.

26. Minute: Und gleich nochmal Bonmann! Der Torwart verhindert gegen Bajic mit einem Reflex das 1:1. Wenn Bonmann weiter solche Paraden auspackt, kann er heute ordentlich Pluspunkte sammeln.

25. Minute: Und damit ein Wort zu Sechzigs Keeper: Während Marco Hiller beim 0:1 gegen Blau-Weiß Linz über die volle Distanz im Kasten stand und seine Sache gut machte, darf sich nun Bonmann zeigen. Einen Wackler bei einem Rückpass hatte der Ex-Dortmunder bisher zu verzeichnen. Jetzt konnte er sich mit einer Parade in Szene setzen.

23. Minute: Fast der Ausgleich! Jefte Betancor kommt aus 15 Metern zum Abschluss - Katze Bonmann lenkt den Ball noch um den Pfosten. Ganz starke Parade des Schlussmannes.

22. Minute: Auf der gegenüberliegenden Seite klärt Paul im letzten Moment auf Kosten einer Ecke. Glück für den TSV, denn das war richtig knapp...

20. Minute: Mööööööldeeeeeeeers - verpasst! 1860 mit einem sehenswerten Spielzug über Bekiroglu, Ziereis legt den Ball rechts raus zu Willsch. Dessen Flanke segelt zielgenau auf das Köpfchen von Sechzigs bulligem Stoßstürmer - nur dass dieser den Ball am Tor vorbei köpft. Dicke Chance...

16. Minute: Noch ein Wort zu Sechzigs Startformation: Die gleicht nicht etwa schon der mutmaßlichen Elf gegen Münster, denn: Mit Daniel Wein und Phillipp Steinhart werden zwei unangefochtene Löwen geschont, Ziereis etwa ist aktuell weit von der ersten Elf entfernt. Bierofka wollte aus Gründen der Trainingssteuerung aber nochmal ein bisschen durchmischen. Am ein oder anderen Profi sind die letzten, schweißtreibenden Tage nicht spurlos vorübergegangen.

13. Minute: Ganz kuriose Aktion! Sascha Mölders hält beim Abstoß des Rieder Keepers Johannes Kreidl den Fuß dazwischen. Der Ball fliegt in hohem Bogen über die beiden Kontrahenten hinweg, doch der SV-Torhüter kommt noch rechtzeitig an die Kugel. Da hätte Sechzigs Schlitzohr beinahe Kapital daraus geschlagen!

11. Minute: Jetzt ist Ried gleich zwei Mal gefährlich vor den Kasten der Sechzger gekommen, doch einmal bewahrte Neuzugang Dennis Erdmann sein Team vor Schlimmerem. Zudem schlossen die Hausherren den zweiten Angriff nicht präzise genug ab.

7. Minute: Fast das 2:0 hinterher! Herbert Paul startet durch und flankt von der rechten Seite. Im Strafraum kommt Markus Ziereis an den Ball, der den Spielzug zuvor eingeleitet hatte. Der Torjäger ist aber zu überrascht, dass ihm diee Kugel so schön vor die Füße fällt, dass der Abschluss misslingt. Chance vertan.

4. Minute: TOOOR für den TSV 1860! Mit dem ersten ernstzunehmenden Angriff gehen die Löwen in Führung. Marius Willsch ist es, der aus knapp zehn Metern halbrechts im Strafraum frei zum Schuss kommt - und überlegt in die linke untere Ecke trifft. Sechzig führt mit 1:0.

2. Minute: "Hurra, Hurra, die Löwen, die sind da!", tönt es hinter Hendrik Bonmann, der heute über 90 Minuten ran darf. Die Sechzgerfans haben doch tatsächlich einen Block voll gemacht.

1. Minute: Los geht's, Sascha Mölders stößt an!

15.58 Uhr: Beide Teams betreten den Rasen - gleich geht's los!

15.55 Uhr: Wie schon die ganze Woche über werden die Löwen auch heute wieder von zahlreichen Fans unterstützt. Ebenfalls vor Ort und aus München angereist: Willi Bierofkas, der Vater von Sechzigs Chefcoach Daniel. Der regelmäßige Trainingsgast lässt sich den Test der Sechzger mit seinem Sohnemann an der Seitenlinie nicht entgehen.

15.46 Uhr: Kurios: Stefan Lex dreht mangels Nebenplatz auf dem Parkplatz vor dem Stadion seine Runden. Der Angreifer scherzt: "Stoppst du meine Rundenzeit?"

15.30 Uhr: Gegen die SV Ried dürften die Löwen heute deutlich mehr gefordert werden als noch bei der 0:1-Niederlage am Donnerstag: Die Rieder verpassten in der abgelaufenen Saison mit 63 nur knapp den Aufstieg hinter WSG Wattens (65 Punkte).

15.10 Uhr: Die Aufstellung ist da! Im Vergleich zur Testspiel-Niederlage gegen Linz am Sonntag wechselt Daniel Bierofka fünfmal: Für Hiller, Steinhart, Seferings, Wein und Greilinger rücken Bonmann, Klassen, Dressel, Willsch und Ziereis in die Startelf.

14.45 Uhr: Hallo und herzlich willkommen im AZ-Liveticker! In knapp einer Stunde testen die Löwen bei der SV Ried - bei uns verpassen Sie nichts!

Bonmann will sich als Nummer 1 empfehlen

Etwas weniger als zwei Wochen vor dem Start in die Dritte Liga gegen Preußen Münster treten die Löwen zum nächsten Testspiel an. Auf der Rückreise vom sechstägigen Trainingslager in Windischgarsten nach München macht der Sechzig-Tross Halt in Tirol, wo das Team von Trainer Daniel Bierofka am Sonntagnachmittag um 16 Uhr auf die SV Ried trifft.

Für die Löwen ist es das zweite Testspiel in dieser Woche. Am Donnerstag setzte es eine knappe 0:1-Niederlage gegen den FC Blau-Weiß Linz. Besonders im Fokus wird am Sonntag vor allem Torhüter Hendrik Bonmann stehen. Noch ist nämlich unklar, wer bei den Löwen als Nummer 1 in die kommende Saison gehen wird. Gegen Linz durfte sich Marco Hiller beweisen und lieferte eine souveräne Leistung ab - am Sonntag steht nun Bonmann zwischen den Pfosten.

"Das wird wie letzte Saison, es wird eine ganz enge Entscheidung", erklärte Daniel Bierofka nach der Niederlage gegen Linz: "Jetzt wird Henne am Sonntag in Ried 90 Minuten spielen und dann werde ich mich nächste Woche entscheiden."

Ob sich Bonmann für den Stammplatz zwischen den Pfosten empfehlen kann, können Sie ab 16 Uhr im AZ-Liveticker verfolgen.