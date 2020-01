FC Pipinsried will Sascha Mölders

Aus dem Fußball-Geschäft verabschieden will sich Mölders allerdings nicht: Ihm schwebt ein Job als Spielertrainer vor, am liebsten nahe seiner Heimat Mering. AZ-Informationen zufolge hat er Ende des vergangenen Jahres bereits erste Sondierungsgespräche mit dem FC Pipinsried geführt, deren Spielertrainer-Duo Muriz Salemovic und Fabian Hürzeler ihre Posten wohl zum Saisonende aufgeben werden. Der Klub aus dem Landkreis Dachau ist aktuell Tabellenführer in der Bayernliga Süd, der Aufstieg ist angesichts der 19 Zähler Vorsprung nur noch Formsache.