Löwen-Sportchef stärkt Bierofka entschieden

"Wir haben dann mit einem 3-1-4-2 gespielt, mit zwei Zehnern. Alessandro Abruscia hat mehr Torgefahr nach vorne und bringt in diesem Raum mehr Stärken mit als Böhnlein", erklärt der Löwen-Sportchef im Rückblick der AZ: "Deswegen ist die Auswechslung völlig nachvollziehbar und richtig. Auch die Umstellung auf ein 3-1-4-2 ist vollkommen richtig. Beim Tor hat man gesehen, dass Phillipp Steinhart beim Abspiel in einer viel höheren Wahrscheinlichkeit in eine Position kam, um den Ball hinter die Abwehr zu spielen. Er stand viel höher als wie wenn er der Außenverteidiger in einer Viererkette gewesen wäre."

Gorenzel bekräfitgt, Diskussionen über das Coaching und Entscheidungen von Bierofka erst gar nicht aufkommen lassen zu wollen: "Aus Sicht der Sportlichen Leitung hat Daniel Bierofka ganz klar nachvollziehbare taktische Entscheidungen getroffen."

