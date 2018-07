Schließlich spricht der Aushilfs-Coach bei Bierofkas Abwesenheit an, was bei 1860 stets Konfpliktpotenzial bedeutete: die Beziehung zu Geldgeber Hasan Ismaik: "Hinzu kommen unsere Gesellschafter, unsere Fans und unsere Fan-Kultur. Wenn wir all diese Dinge bündeln und gemeinsam in eine Richtung marschieren, dann ist 1860 München nicht aufzuhalten. Das wird der entscheidende Faktor sein: So müssen alle in die gleiche Richtung denken und in die gleiche Richtung marschieren."