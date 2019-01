Gorenzel: "Wäre sehr attraktive Aufgabe gewesen"

"Ich habe etwas abgelehnt, was ich Anfang des Jahres hätte machen können. Die Aufgabe wäre sehr attraktiv gewesen. Es gibt ja Ligen, die erst im Winter beginnen. Und aus einer lag ein sehr interessantes Angebot auf dem Tisch", erzählt Günther Gorenzel der AZ, ohne zu präzisieren. Demnach handelte es sich um eine Offerte aus Russland, wo der 47-Jährige zwischen Dezember 2009 und April 2011 als Co-Trainer bei Rubin Kasan gewirkt hatte. Sein Ziel sei es aber, langfristig in Giesing "an diesem hochinteressanten Projekt" zu arbeiten, erklärt der Österreicher.