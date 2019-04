Sechzig will DFB Auseinandersetzung schildern

Sportchef Günther Gorenzel schilderte derweil, wie es zu der Spuckattacke gekommen ist. "Ich habe gehört, dass vorher unschöne Worte gefallen sind auf dem Platz. Die will ich hier nicht wiedergeben", so der Österreicher. Zwar will der TSV 1860 München die Aktion nicht verharmlosen, doch Sechzig wird sich wohl gegen die drohende Sperre wehren und dem DFB die der Szene vorhergehende Auseinandersetzung in aller Deutlichkeit schildern.