QUIRIN MOLL, NOTE 3: Saison-Debüt in der Startelf. Der Abräumer verlieh 1860 Stabilität und dirigierte viel. Und nicht nur das: Im Vorwärtsgang bis in den Strafraum hinein überall zu finden. Solide Partie.

DENNIS DRESSEL, NOTE 4: Zwei Gewaltschüsse, aber beide geblockt. Nach dem Seitenwechsel leitete er das 1:1 ein, aber insgesamt fehlten die Impulse. Sein Verstolperer besiegelte die Pleite.

Efkan Bekirolglu gleicht aus

EFKAN BEKIROGLU, NOTE 3: In Spiel eins nach seinem bestätigten Abgang gewillt, was zu reißen. Weite Wege, viele Pässe, Flanke auf Mölders - es fehlte nur am Abschluss. Bis es der Noch-Cheffe selbst in die Hand nahm.

PHILLIPP STEINHART, NOTE 4: Im Vorwärtsgang wieder einmal mit viel Betrieb, aber die entscheidende Flanke war nicht dabei. Defensiv mit Licht und Schatten.

SASCHA MÖLDERS, NOTE 4: Oft mittendrin und nicht nur dabei. Wühlte viel, hatte auch einige Abschlüsse, aber ein Treffer gelang ihm nicht.

Stefan Lex verpasst doppelt

STEFAN LEX, NOTE 4: Sechzigs quirliger Angreifer war sofort im Spiel: Leitete den ersten Angriff mit ein und vergab die Führung nur knapp. Kurz vor der Pause dasselbe in grün. Dazwischen wenig Produktives.

NICO KARGER, NOTE 4: Sein Flachschuss strich am Tor vorbei, sonst blass.

NOEL NIEMANN, NOTE 4: Ersetzte Lex und ging auf die Zehn, aber es fehlte an der Durchschlagskraft.

PRINCE OWUSU, OHNE NOTE: Kam zu spät für eine Bewertung.

HERBERT PAUL, OHNE NOTE: Kam zu spät für eine Bewertung.