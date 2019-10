TSV 1860 eines der unfairsten Teams der Liga

Der Frust über die Entscheidung des Schiedsrichters mag ein Stück weit nachvollziehbar sein, dennoch müssen sich die Löwen Fragen zum eigenen Zweikampfverhalten gefallen lassen. Denn Fakt ist: Sechzig gehört der Statistik nach zu den unfairsten Teams der Liga. Nach gerade einmal zwölf Spielen stehen bereits 168 Fouls und 24 Gelbe Karten unter dem Strich. Die Gelb-Rote Karte für Weber war bereits der dritte Platzverweis für die Löwen in der laufenden Saison - kein Team der 3. Liga hat mehr. Alleine der Löwen-Kapitän flog in der laufenden Saison bereits zweimal vom Platz, am 9. Spieltag in Duisburg erwischte es außerdem Phillipp Steinhart. Alle drei Spiele, in denen die Löwen in Unterzahl gerieten, gingen schließlich auch verloren.