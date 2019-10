Der Geist des Grünwalders muss auch auswärts her

"Wir haben in Chemnitz angefangen, die Serie zu brechen", erklärte Löwen-Trainer Daniel Bierofka über die Grusel-Bilanz in der Fremde und ließ die letzten Partien Revue passieren: "In Duisburg war es auch nicht so schlecht, aber Leistung hat nicht ganz gereicht."