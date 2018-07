München - Was haben eine Würmtaler Wildkatze und ein Löwe gemeinsam? Ann-Christin Steinhart, ehemals Didion, Handballerin der HSG Würm-Mitte, und Phillipp Steinhart, Fußballer des TSV 1860, sind zwei absolute Sportskanonen. Kürzlich hat das Duo in zwei unterschiedlichen Sportarten den Aufstieg in die Dritte Liga geschafft. Und zum krönenden Abschluss haben sie sich das Ja-Wort gegeben.