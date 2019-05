Hiller gilt unter den Sechzig-Fans als Identifikationsfigur. Auf der Linie überzeugt er reihenweise, doch in der Spieleröffnung werden ihm Schwächen nachgesagt. So leitete er bei der 0:4-Demontage am letzten Spieltag das zweite Tor für Carl Zeiss Jena durch einen Fehlpass ein.