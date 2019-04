TSV 1860 früher vor 48.000 Zuschauern

Am Spieltag davor waren noch 48.000 Zuschauer zum Heimspiel gegen Hertha BSC ins Olympiastadion gepilgert, lang, lang ist es her. Mittlerweile spielen die Giesinger vor 15.000 Zuschauern, aber immerhin zu Hause, in Giesing, im Grünwalder Stadion. Dritte Liga statt Bundesliga - oder etwa doch nicht?