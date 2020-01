Mit 29 Zählern aus den ersten 20 Partien ist der TSV 1860 auf einem Platz im Tabellenmittelfeld überwintert. Vor dem Start in die Rest-Rückrunde am Sonntag blicken wir auf die Leistungen der Akteure in der Hinrunde zurück - in Teil drei bekommt das Löwen-Mittelfeld ihre Zeugnisse.