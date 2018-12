Laut Scharold sind aber auch weitere Sparmaßnahmen sehr wahrscheinlich, so sprach der Löwen-Boss von "signifikanten Einschneidungen, wenn "nicht zusätzliche Mittel" frei würden. So plant Sechzig in der kommenden Saison wohl mit einem geringeren Etat für die Profimannschaft. (Lesen Sie auch: Sechzig erwägt Winterverkäufe - unter einer Bedingung)