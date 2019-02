München - Ein Hauch von Bundesliga in Giesing. Geschäftsführer Günther Gorenzel hat am Mittwoch bei einer Presserunde mitgeteilt, dass der TSV 1860 am Donnerstag die Lizenzunterlagen für die Dritte Liga und auch für die Zweite Liga einreichen wird. "Wir haben die Lizenz für die Zweite und Dritte Liga beantragt", erklärte der Österreicher.