München - Voller Tatendrang. So lässt sich Viola Oberländer wohl am besten beschreiben. Die Vereinsmanagerin des TSV 1860 nimmt an diesem Samstag an der ProSieben-Show "Superhero Germany" teil und tritt in dieser in verschiedenen Disziplinen gegen Speerwurf-Weltmeisterin Christina Obergföll an.