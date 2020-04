AZ: Herr Lauth, wie wir hören, verfügen Sie über streng geheime Informationen eines Wechsels von Liverpools Superstar Mohamed Salah zu den Löwen. Ist die Tinte schon trocken?

BENNY LAUTH: Das müssen Sie Robby Hunke (DAZN-Kommentator, d. Red.) fragen, er hat da gute Infos. Er hat in der fußballfreien Zeit zufällig oder aus Langeweile in seiner Wohnung in Köln das Fenster aufgemacht und kommentiert, was auf der Straße vor sich geht. Nachdem die ersten Folgen gut angekommen sind, hat er mich gefragt, ob ich ihn unterstützen könnte…