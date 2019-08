Bierofka: Timo Gebhart muss abnehmen

Trotz der zwei Tore hat Bierofka auch etwas am Memminger auszusetzen, der Coach kritisiert die Fitness seines Spielers: "In den 15 Minuten hat Timo seine Klasse aufblitzen lassen, aber er weiß selbst, dass er noch an sich arbeiten muss. Zwei, drei Kilo müssen einfach noch runter, dann wird er auch wieder der alte Timo Gebhart, den wir alle haben wollen."