Der Mann, der Sechzig auf den Rasen und am Ende der Saison zum Nichtabstieg führen soll, sind Sie: Trainer Daniel Bierofka hat Sie kürzlich in Ihrem Amt als Spielführer bestätigt.

Ja, es gab ein kurzes Gespräch unter Männern. Der Trainer hat nur gefragt, ob ich es wieder mache. Ich habe ja gesagt und die Sache war erledigt. Ich habe die ganze Jugend hier gespielt und es freut mich sehr, dass ich es bis zum Kapitän gebracht habe. Biero ist seit fünf Jahren mein Coach, wir haben eine gewisse Verbindung und von dem her passt es. Das heißt noch lange nicht, dass ich immer gesetzt bin: Letztes Jahr hat es mich ja mal erwischt. Damals hat mich das aufgeregt, aber vielleicht war es besser so. Ich hab es ihm jedenfalls nicht übelgenommen.

Weber: "Dennis war von Tag eins an gleich integriert"

Stichwort Neulöwen: Wie schätzen Sie die beiden Neuzugänge ein, Ihren Nebenmann Dennis Erdmann und Rückkehrer Timo Gebhart?

"Erde" ist ein super Typ. Er war von Tag eins an gleich integriert, kommt mit seinen ganzen Sprüchen gut an. Er hat zig Zweit- und Drittligaspiele auf dem Buckel und ist mit Magdeburg aufgestiegen. Es gibt nur Positives. Du brauchst so einen Kerl im Team, der dazwischenhaut. Und über Timo gibt es keine zwei Meinungen: Was er drauf hat, weiß jeder. Er ist im Eins-gegen-Eins und vor dem Tor überragend. Ich wusste schon ein paar Tage, dass er zurückkommt. Mich freut es, dass er wieder da ist. Er ist durch und durch ein Blauer. Man merkt, dass er fit ist und ich hoffe, das bleibt er auch. Er ist einer, der Spiele im Alleingang entscheiden kann.

Gebhart wurde, wie zum Teil auch Aaron Berzel, von Investor Hasan Ismaik finanziert. Für die Fans bietet diese Konstellation reichlich Diskussionsstoff, welche Rolle spielt es für Sie als Spieler?

Gut, dass Aaron wieder da ist, er kann viele Positionen spielen. Ich habe sowas noch nie erlebt, dass ein Spieler von Gönnern finanziert wird. Bei Timo und der Unterstützung von Hasan Ismaik ist es ähnlich: Als Mannschaftskollege bin ich dankbar dafür, dass beide Spieler da sind und uns weiterhelfen. Das ist die Hauptsache. Ich hoffe, dass es auch die Fans so sehen und keinen Unterschied machen.

Sechzig ist bekannt für zahlreiche Nebenkriegsschauplätze. Inwieweit bleibt die Hoffnung, dass das Hauptaugenmerk in der neuen Spielzeit auf dem Sport liegt?

Ich bin ja jetzt schon länger dabei. Von Jahr zu Jahr ist immer irgendwas, Sechzig ist da wohl unübertroffen. Man hat sich daran gewöhnt – leider. Klar wünscht man sich, dass mal Ruhe einkehrt, aber ich denke, ich bin inzwischen unerschütterlich. Ich hoffe trotzdem, dass wir dieses Mal auf und neben dem Platz eine stressfreie Zeit haben – am besten mit einem Auftaktsieg gegen Münster.

