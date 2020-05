Erfolg als Geburtstagsgeschenk für 1860? "Geht nur mit Geld"

Thomas Miller, Kult-Löwe: "So ein Aufstieg zum Hundertsechzigsten, das würde mir gefallen! Wenn die Saison endlich fortgesetzt wird, ist das schon noch drin. Es ist ja ein Witz, dass manche Vereine einen Abbruch erzwingen wollen. Geht’s noch? Die Burschen sollen Fußball spielen! Übrigens, was eine Feier anbelangt: Da könnte man doch mal einen Stammtisch mit den Ehemaligen einberufen, wenn das wieder möglich ist. Dann setz’ ich mich mit dem Bernhard Winkler, Martin Max und Co. in den Biergarten, der Manni Schwabl kommt noch dazu und dann machma sauber Brotzeit am Nockherberg oder so. Das wär’ doch a Gschicht!"