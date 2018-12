Ismaik stimmt Gorenzel-Beförderung zu

Doch damit noch nicht genug. Ferner ließ Ismaik mitteilen, dass in der "angedachten Beförderung von Günther Gorenzel zum Geschäftsführer Sport" die Parteien "inzwischen Einigkeit erzielt" hätten. Zuvor hatte der jordanische Geschäftsmann diese von Coach Daniel Bierofka vehement geforderte Maßnahme nach AZ-Informationen noch blockiert.

Jetzt versprach der Mehrheitseigner vielmehr, "die Gehaltserhöhung Gorenzels in vollem Umfang zusätzlich" zu übernehmen, wie Stimoniaris versicherte: "Damit ist der Sportbereich des TSV 1860 mit Günther Gorenzel und Daniel Bierofka hervorragend für die Zukunft aufgestellt."

Ob die Zahlung tatsächlich rechtzeitig kam, wird sich zeigen. Wie die "SZ" noch am frühen Dienstagabend berichtet hatte, hatte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) als Sanktion bereits ein Wintertransfer-Verbot gegen die Löwen ausgesprochen. Und wie der DFB zuvor der AZ erklärt hatte, war die Abgabefrist für die "turnusgemäße Überprüfung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit" bereits am 31. Oktober.

Mal wieder Dramaturgie in Giesing

Eine Überprüfung der Unterlagen habe bereits stattgefunden, hieß es aus Frankfurt am Main weiter: "Sofern eine Liquiditätslücke bis Saisonende festgestellt werden musste, ist diese bis Ende Januar zu schließen." Nun soll die Lücke also geschlossen sein. In einer Dramaturgie, wie man sie in Giesing bereits bestens kennt.

