Klassenerhalt beim Zitter-Finale in Jena: Bei einer Pleite oder nur einem Unentschieden gegen Köln und Siegen der Konkurrenz in der vorletzten Runde wartet auf die Löwen ein Abstiegsfinale: Am Samstag, den 18. Mai, muss die Bierofka-Elf um 13.30 Uhr bei Carl Zeiss Jena antreten. Ein Auswärts-Dreier würde selbstredend n reichen. Je eine Punkteteilung gegen Köln und Jena – und 1860 wäre ebenfalls gerettet. Verlieren die Löwen auch in Jena, dürften maximal vier Teams noch an ihnen vorbeiziehen. Weiterer Pluspunkt: Köln und Großaspach sowie Braunschweig und Cottbus nehmen sich am finalen Spieltag ebenfalls die Punkte weg.