Schon zuletzt hatte Scharold von einer "Kompensation" seitens der Verbände gesprochen. Auch die Themen Kurzarbeit und Gehaltsverzicht der Besserverdiener unter den Profis könnten auf 1860 zukommen. Zum Vergleich: Spielmacher Quirin Moll zählt nach AZ-Informationen mit einem Monatssalär von rund 18.000 Euro zu den Spitzenverdienern.

Scharold, der auch staatliche Hilfestellungen fordert, weiter: "In den nächsten Wochen wird es dabei auf die Unterstützung und das Verständnis aller ankommen. Nur wenn Behörden, Verbände und Vereine vertrauensvoll zusammen an Lösungen arbeiten, wird die 3. Liga diese Krise überstehen."

Haching-Präsident Schwabl will nicht lamentieren

Manfred Schwabl, Präsident von Drittliga-Konkurrent SpVgg Unterhaching, wollte zunächst nicht über Zahlen sprechen. "Ich will über wirtschaftliche Themen gar nicht reden, denn das ist Lamentieren auf höchstem Niveau", sagte er. "An absoluter Nummer eins sollte jetzt stehen, wie sich das Thema in den Griff bekommen lässt. Es ist völlig fehl am Platz, über wirtschaftliche Einbrüche zu sprechen."

Schwabl über den Schutz der Risikogruppen: "Ältere Leute, die jetzt gefährdet sind, haben unser Land wieder nach vorne gebracht. Wegen ihnen geht es uns allen so gut. Sie jetzt auf die Seite zu schieben, damit der Ball früher wieder rollt – das kann überhaupt nicht sein!" Wann tatsächlich wieder an Fußball zu denken ist, bleibt weiter ungewiss.

