Unterhaching - Es wurde hektisch in Haching. Reihenweise strömten die Löwen-Fans am Mittwochabend in die Nordkurve des Alpenbauer Sportparks, etliche von ihnen kamen erst weit nach Spielbeginn in die mit 5.000 Zuschauern restlos gefüllte Nordkurve der kleinen, feinen Arena, die mit 14.200 Zuschauern ausverkauft war.