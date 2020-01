Wer also mit der U1 zum Candid- oder Wettersteinplatz beziehungsweise mit der U2 zur Silberhornstraße anreisen will, sollte sich im Vorfeld sicherheitshalber über etwaige Fahrplanänderungen informieren. Laut Mitteilung der MVG entfallen die Züge der U1 zwischen Hauptbahnhof und Kolumbusplatz, auf diesem Abschnitt wird lediglich die U2 verkehren. In beiden Richtungen müssen Fahrgäste am Hauptbahnhof umsteigen.