Cottbus – Der Blick auf die Tabelle lässt die Löwen nach dem 2:1-Sieg des TSV 1860 gegen Cottbus wieder aufatmen, auch wenn das Testspiel am Sonntag gegen den TSV 1860 Rosenheim verloren ging. Ein Blick in die Zukunft dürfte nicht ganz so positive Gefühle auslösen. Denn der TSV 1860 wird seinen Etat für die kommende Saison deutlich verringern.