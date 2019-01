Cassalette: Reisinger ignorierte Hinweis

Cassalette hatte der Fan-Broschüre "Löwen-Fanpost" erklärt: "Es gab mit allen Arena-Beteiligten eine lose Vereinbarung, dass 1860 im Falle eines Abstiegs für zwei Jahre das Stadion (Allianz Arena, d. Red.) verlassen kann. Nach dieser Zeit wird je nach Liga neu verhandelt. Wir waren also vorbereitet. Alles andere wäre unprofessionell gewesen. Bei meiner Übergabe an Reisinger hatte ich ihn auf diese Vereinbarung hingewiesen und gesagt: 'Geh rüber zur Säbener Straße und rede mit dem FC Bayern!' Da sagte er nur: 'Das interessiert mich jetzt nicht. Darum kümmere ich mich, wenn es soweit ist. Wir spielen jetzt im Grünwalder.' Darauf sagte ich nur: 'Das ist aber unklug. Wir wissen alle nicht, was auf uns zukommt. Jetzt hat der FCB die Arena rot ausgestattet und 1860 ist für immer draußen.'"