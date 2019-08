TSV 1860 braucht dringend einen Stürmer

Owusu lief bereits in der Rückrunde der vergangenen Saison für die Löwen auf und war in 16 Partien an fünf Treffern beteiligt (drei Tore, zwei Vorlagen). Der bullige Stürmer trat seinerzeit die Nachfolge von Adriano Grimaldi an, den es im Winter nach nur einem halben Jahr in München zum KFC Uerdingen zog.