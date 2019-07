Timo Gebhart: Die Löwen haben ihren Anführer wieder

Der TSV 1860 hat seinen Spielmacher wieder. Seinen Anführer. In der 80. Spielminute der Drittliga-Saisoneröffnung am Freitagabend gegen Preußen Münster (1:1) ersetzte Rückkehrer Gebhart Mittelfeld-Mann Efkan Bekiroglu – und hatte eigenen Aussagen zufolge Gänsehaut-Feeling pur. "Total! Ich habe mich sehr darauf gefreut, habe immer geschaut: Wann ruft mich der Trainer? Wann ruft er mich?", schildert der bullige Spielgestalter mit Glatze seine ersten Minuten im 1860-Trikot seit dem 5. Mai 2018, damals noch in der Regionalliga bei Sechizgs Gastauftritt beim FC Pipinsried (3:0).