Flowerpower-Blümchen zur Rettung

"Dafür hat mir die liebe Stylistin vom HR das mitgebracht", sagt sie und zeigt ein blümchenförmiges Nippel-Patch in die Kamera. "Was so unschuldig flowerpower mäßig aussieht, ist eigentlich für da", kommentiert sie und deutet auf ihre Brust.