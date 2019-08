München - Zigarettenkippen am Boden sind Gift für die Umwelt. Die Rathaus-SPD in München hat eine Idee: Sie fordert in einem Stadtratsantrag, dass die Stadt neue Kombi-Mülleimer aufstellt, in denen auch Reste von Zigaretten möglichst umweltfreundlich entsorgt werden können. Und insgesamt braucht es aus Sicht der Fraktion noch mehr Mülleimer in der Stadt.