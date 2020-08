Allein an der Rastanlage Donautal-Ost an der A3 bei Passau sind es mehr als 3.000 Abstriche, die freiwillige Helfer am Samstag bei Reise-Rückkehrern genommen haben. An die 250 Tests pro Stunde – Tendenz steigend. Bei hochsommerlichen Temperaturen um die 30 Grad kommen die Ehrenamtlichen in den Corona-Teststationen an ihre Belastungsgrenzen. Das Bayerische Rote Kreuz (BRK) fordert: Löst uns endlich ab, ansonsten ist ab heute Schluss!