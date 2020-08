Dirk Gerrard ist einer der 40 Münchner und 210 bayerischen Wirte, die sich an der Klage beteiligen. "Ich klammere mich jetzt an jeden Strohhalm", sagt der Restaurantfachmann. Gerrard hatte sich vor etwa 21 Monaten seinen Lebenstraum erfüllt, nahm 330.000 Euro in die Hand und eröffnete sein Lokal "Grist and Grain" an der Schwabinger Wilhelmstraße.