Er sei sich sicher, sagte Müller vor dem Supercup zwischen beiden Mannschaften am Samstag in Dortmund (20.30 Uhr/ZDF und DAZN), dass die Bundesliga auch in der kommenden Saison "eng bleibt". Ihm selbst falle es deshalb auch "null schwer", sich nach sieben Meistertiteln in Serie zu motivieren: "Mich nervt es absolut, wenn ein anderer Klub vor uns steht. Mich treibt an, es Woche für Woche allen und auch mir selbst zu beweisen, dass mein Verein zu Recht ganz oben steht. Darum geht es."