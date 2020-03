Darum sind drei Drittligisten im Grünwalder unmöglich

Auch in Sachen Spielplanung wären drei Drittligisten, die sich ein Stadion teilen, so gut wie nicht umsetzbar: Der fest verankerte Spielplan in der 3. Liga sieht pro Wochenende eine Partie am Freitagabend, sechs Spiele am Samstagnachmittag, zwei Begegnungen am Sonntag und eine Partie am Montagabend vor.