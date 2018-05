Livemusik, Naturtribüne, Löweninvasion FC Pipinsried gegen TSV 1860: "Spiel des Lebens" im Dachauer Hinterland

In einem Facebook-Post stellt der FC Pipinsried nun klar, warum man das Duell mit den Sechzgern zum "Spiel des Lebens" ausgerufen hat: "Weil noch nie so viele Zuschauer ein Spiel bei uns besucht haben", heißt es dort gefolgt von der Aussage, dass "wir seit Monaten planen und vorbereiten", zudem am Spieltag 350 größtenteils ehrenamtliche Helfer engagiert seien und überhaupt "das von uns bis jetzt noch keiner erlebt hat".