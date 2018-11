Das Garage-Punk-Konzert von Wild Evel & The Trashbones aus Österreich und BJ’s New Breed kostet überraschende neun Euro Eintritt und bedeutet: zweieinhalb Stunden durchtanzen. Das Publikum ist dabei so angenehm wie seine Outfits. Die Handys bleiben unten, Ellenbogen an der Bar kommen nicht zum Einsatz, stattdessen wird selbstvergessen getanzt.