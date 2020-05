Live-Show aus Berlin Wer feiert mit Thomas Gottschalk in den Geburtstag rein?

Kult-Entertainer Thomas Gottschalk feiert am morgigen Montag seinen 70. Geburtstag. Und wer mit ihm zusammen reinfeiern möchte, hat am heutigen Sonntag die Gelegenheit dazu, denn "gute Freunde und prominente Wegbegleiter des Jubilars" lassen ihn in einer Live-Show in Berlin hochleben. "Happy Birthday, Thomas Gottschalk!" wird ab 22:15 Uhr im ZDF ausgestrahlt.