Live-Show aus Berlin Thomas Gottschalk feiert mit dem ZDF in seinen 70. Geburtstag hinein

Am 18. Mai wird Thomas Gottschalk 70 Jahre alt. Das ZDF lässt sich nicht lumpen und schmeißt eine Party für "unseren Thommy". In der Sendung "Happy Birthday, Thomas Gottschalk"!" am 17. Mai ab 22:15 Uhr feiert der Mainzer Sender live mit Gottschalk und "vielen Gratulanten" in den Geburtstag "von Deutschlands bekanntestem Showmaster" hinein. Gemeinsam werde auf sein Leben zurückgeblickt. Die Veranstaltung findet in Berlin statt und geht mindestens bis Mitternacht.