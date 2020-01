Darunter eben auch der Name von Franz Josef Strauß, der in Afrika auf Jagdsafaris auf Antilopen geschossen und in dem Zusammenhang gesagt haben soll: "Wir Schwarzen müssen zusammenhalten". Dass durch die Liste "herausragende Persönlichkeiten in den Schmutz gezogen werden", sagte CSU-Generalsekretär Markus Blume im Gespräch mit der AZ. Er sprach am Montag von einem "skandalösen Vorgang" – und forderte OB Dieter Reiter (SPD), in dessen direkte Verantwortung das Stadtarchiv fällt, dazu auf, "den Unsinn zu beenden und sich zu entschuldigen".