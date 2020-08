Wo noch?

Über die Klenzestraße nach Südwesten rüber zum Stephansplatz, wo der Pink-Christmas-Weihnachtsmarkt sonst stattfindet. Auch nur ein Kilometer. Und als Viertes nach Süden über die Corneliusstraße oder die Reichenbachbrücke zum Mariahilfplatz.

Warum, glauben Sie, könnte so ein Umlenken klappen?

Weil am Gärtnerplatz dann freundliche Ordner von der Stadt stehen, die den Leuten sagen: So, jetzt sind wir schon 400 Leute hier, das wird zu voll. Ihr geht jetzt mal bitte da lang zu dem und dem Platz, da sind auch coole Sitzgelegenheiten, da dürft’ ihr gern weiterfeiern.

Sie haben schon im Juni versucht, im Stadtrat den Dringlichkeitsantrag durchzusetzen, dass die Stadt nach Züricher Vorbild Freiflächen für junge Leute ohne Konsumzwang schafft, um die Lage am Gärtnerplatz zu entzerren.

Ja, und da bin ich massiv ausgebremst worden. Keine der Parteien hat mich unterstützt, obwohl ich Jugendvertreter, Wohlfahrtsverbände, Eventveranstalter hinter mir hatte.

Thomas Lechner: "Wir haben eben auch die Jugend in München"

Sie haben später sogar Leute von Party-Kollektiven ins Rathaus geholt, damit die den Stadträten erklären, wie sich trotz Abstandsregeln Partys im Freien feiern ließen, als Ersatz für die geschlossenen Clubs. Man war recht angetan. Was ist seither passiert?

Nicht viel. SPD und Grüne haben zwar den Antrag aufgegriffen, dass die Verwaltung Plätze suchen soll, auf denen man Partys veranstalten kann. Es gab ein paar Gespräche. Aber da kommt frühestens für nächsten Sommer was heraus. Man hat sich auf die Pläne für den "Sommer in der Stadt" konzentriert.

Sind Sie mit dem "Sommer in der Stadt" denn zufrieden?

Ja, für die Schausteller, die sonst nichts verdienen können, ist das eine tolle und schnelle Lösung geworden. Da sieht man mal, was die Verwaltung auf die Schnelle erreichen kann, wenn es den politischen Willen dazu gibt. Aber wir haben eben auch die Jugend in München, bei der es nicht ums Geldverdienen gehen kann, sondern um konsumzwangfreien Raum. Um die geht es jetzt. Und zwar, bevor der Sommer vorbei ist.

