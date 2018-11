Die Rathaus-FDP will deshalb prüfen lassen, ob sich in München auch die Tram für den Gütertransport eignet. Eine solche Cargo-Tram könne auf das bestehende Gleisnetz zurückgreifen, sagt Stadtrat Thomas Ranft, sie sei umweltfreundlich und entlaste vor allem die Straßen. In anderen europäischen Städten werden Post und Pakete schon mit der Straßenbahn transportiert – in Zürich etwa, Amsterdam oder auch in Dresden. Warum also nicht auch in München ein Modellprojekt starten?