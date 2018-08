So kam Konstantin Wecker in den Sechzigern zur Musik

Sind Ihre alten Lieder heute noch aktuell?

Ja, das ist ja das Erstaunliche und Erschütternde. Allerdings habe ich ja nie Lieder geschrieben, oder ganz selten, die sich auf einen aktuellen politischen Moment beziehen. Es ist eigentlich auch mehr ein allgemeines, also nie ein aktuell politisches Lied, sondern mehr im Sinne wie Brecht seine politischen Texte geschrieben hat. Jetzt ist das ein bisschen anders. Meine jeweils neuen "Willy"-Adaptionen, da gibt es jetzt im Laufe der Jahrzehnte zwölf davon, gehen schon sehr auf die aktuelle politische Situation ein.

Wie sind Sie in den 60er Jahren zur Musik gekommen?

Seit meinem zwölften Lebensjahr war ich in Poesie und Lyrik vernarrt. Eigentlich komme ich von der klassischen Musik, mein Vater war Opernsänger. Als dann die Beatles ihren ersten Hit hatten, habe ich das verächtlich zur Seite geschoben und habe zu meiner Klasse gesagt: "Hört euch mal das Beethoven-Violinkonzert an, dann hört ihr was Vernünftiges!"

Was haben Sie nach Beethoven gehört?

Janis Joplin und Ray Charles das waren dann meine Erweckungserlebnisse. Da habe ich gemerkt, dass es noch eine andere Musik gibt als die reine Klassik und bin auf den Soul gekommen. Aber Gedichte habe ich schon immer geliebt und ich habe auch früh sogenannte Kunstlieder komponiert. Ich kannte nämlich nur Schubert, Schumann und Brahms. Als ich etwa 13 Jahre alt war habe ich Uhland, Eichendorff und Rilke vertont. Außerdem habe ich in der Zeit auch schon selbst Gedichte geschrieben. Ich kam aber damals nicht auf die Idee, das selbst auch zu singen.

Wann haben Sie Ihre Meinung geändert?

Das war als ich Franz Josef Degenhardt mit "Spiel nicht mit den Schmuddelkindern"gehört habe. Da habe ich gedacht, das gibt’s doch nicht, das ist ein richtig guter Text und der wird vertont und auf Deutsch gesungen. Ich kam durch Georg Kreisler drauf, dass man das ja auch am Klavier machen kann. Und so fing ich an, meine eigenen Sachen auch am Klavier zu spielen und meine Gedichte auch zu vertonen. So um 1965 fing ich an, auf Kleinkunstbühnen zu tingeln. Damals waren Hannes Wader und Reinhard Mey schon richtige Stars. Ich habe nur drei Lieder gespielt und ein paar Bier dafür bekommen – eine tolle Zeit.

Gab es zu dieser Zeit denn schon das politische Lied?

Nein, das gab es, wie wir s heute verstehen, noch gar nicht. Aber was es gab, das waren Text, die einfach erst mal keine Schlagertexte waren. Und kritische Texte gab es schon, wenn man an Degenhardt denkt. Der ist ein großartiger Dichter gewesen und hat wunderschöne Texte geschrieben. Trotzdem waren wir aber alle politisch motiviert. Wir waren auf der Straße, wir waren auf den Demos in der 68er-Zeit. Aber ich habe mich nicht als einen politischen Sänger verstanden. Bis mir dann der "Willy" passiert ist. Das habe ich aber auch nicht als politisches Lied gesehen, sondern ich wollte eine Geschichte erzählen, wie ich sie erlebt habe, wobei sich die Geschichte eigentlich selbst erzählt hat.

Sehen Sie sich als politischen Sänger?

Ich habe immer gesagt, ich bin Poet. Ich war politisch sehr engagiert, aber ich wollte kein politischer Sänger sein. Auch noch nach dem "Willy" – der ist 1976 entstanden – wollte ich das nicht sein. "Willy" ist damals ein Hit geworden und ich wurde sehr auf dieses Lied festgelegt.

Konstantin Wecker ist kein politischer Sänger, sondern ein Poet

Was hat Sie daran gestört?

1968 war eine sehr anarchische Bewegung. Das war sehr lustvoll und der Versuch, eine herrschaftsfreie Welt zu schaffen. Meine Gegner in den Siebzigern waren gar nicht so sehr aus dem bürgerlichen Lager, sondern das waren die linken K-Gruppen. Die haben meine Bühnen besetzt und wollten da ihr Weltbild verkünden. Mich hatten sie besonders auf dem Kieker, weil ich schon immer bekennender Anarchist war. Ich wollte mich von keiner Ideologie vereinnahmen lassen und das ist mir auch geglückt. Ich bin nie in einer Partei gewesen. Aber heute leben wir in einer Situation, die es erfordert, dass ich mich bekennend auch als politischer Künstler bezeichne. Ich hätte nicht gedacht, dass so eine drohende Faschisierung Europas noch einmal möglich sein könnte. Wir müssen höllisch aufpassen! Ich bin der Meinung, dass jeder, der etwas zu sagen hat, sich zur Demokratie bekennen muss. Ich habe es in meinem neuen "Willy" bezeichnet, als das hoffentlich letzte, verzweifelte Aufbäumen des Patriarchats. Weil sie auch merken, dass die Frauen, in der westlichen Welt auf jeden Fall, immer stärker und selbstbewusster werden.

"Poesie ist Widerstand" lautet der Untertitel Ihres Buches. Wie geht beides zusammen?

Poesie ist etwas, was die Herrschenden und Machthaber nicht an sich heranlassen wollen. Sie ahnen nämlich, dass die Poesie in ihnen etwas wecken könnte, was sie verdrängt haben, zum Beispiel das Mitgefühl. Ich habe immer versucht, mich dagegen zu verwehren, dass die Ratio allein irgendetwas verbessern kann. Wohin hat uns denn die Vernunft gebracht? Wir sind dabei, unsere Grundlage, auf der wir leben können, restlos zu zerstören. Ratio allein kann völlig wahnsinnig werden. Bei den Machthabern ist die Ratio ganz oft nicht angebunden ans Gefühl. Und das bringt mich wieder zur Poesie zurück. Drum werden in jeder angehenden Diktatur als erstes die Dichterinnen und Dichter vertrieben und dann die Bücher verbrannt. Die AfD möchte ja das Regietheater abschaffen, weil ihnen auch die Kultur Angst macht. Darum brauchen wir so dingend die Poesie. Und darum geht es im Buch: Poesie ist Widerstand.

Im März 2019 werden Sie in der Elbphilharmonie auftreten – ein Bau. der 866 Millionen Euro gekostet hat und deshalb ein Politikum war. Passt das zu Ihnen?

Mir ist es viel lieber, wenn für eine Kultureinrichtung viel Geld ausgegeben wird, als wenn es für das Militär ausgegeben wird. Ich freue mich sehr darauf, dort zu spielen und den Raum von innen zu erleben. Gerade diesen Saal muss man politisch rocken.

"Auf der Suche nach dem Wunderbaren - Poesie ist Widerstand" (Gütersloher Verlagshaus, 144 Seiten, 15 Euro) erscheint am 17. September

