Liebe bis in den Mord, ... TV-Tipps am Montag

20:15 Uhr, ZDF, Liebe bis in den Mord - Ein Alpenthriller, Thrillerdrama

Sonja (Felicitas Woll) führt mit ihrem Ehemann Thomas (Thomas Unger) und ihrer Tochter Anna in einem Allgäuer Dorf ein glückliches Leben. Doch eines Tages wird sie von ihrer Vergangenheit eingeholt. Rückblick: Sonja hat sich gerade mit Thomas, dem Sohn der reichen Molkereibesitzerin Katharina Gruber, verlobt. Sie sind ein glückliches Paar, neidvoll beobachtet von Thomas' Kumpel Adrian (Gabriel Raab). Während des Schützenfestes wird Sonja von Adrian vergewaltigt. Sonja will so schnell wie möglich vergessen - sie geht nicht zur Polizei. 15 Jahre später kehrt Adrian ins Dorf zurück. Sonja ist verzweifelt, ihre alten Wunden brechen auf.